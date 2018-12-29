Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Toprağa Gömülü 160 Kilogram Eyp Ele Geçirildi

Bitlis'te Toprağa Gömülü 160 Kilogram Eyp Ele Geçirildi

54 dakika önce

Bitlis'te toprağa gömülü 160 kilogram EYP ele geçirildiBİTLİS - Bitlis'te jandarma ekiplerince bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 160 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bitlis'te toprağa gömülü 160 kilogram EYP ele geçirildi

BİTLİS - Bitlis'te jandarma ekiplerince bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 160 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ilçe kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla 29 Aralık 2018 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde, BTÖ mensuplarına ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette 4 adet 40 litrelik jelikan bidon içerisinde toplam 160 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 adet 20 litrelik bidon içerisinde toplam 40 litre mazot ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
Ele geçirilen patlayıcı, olay yerinde imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:27 Kaynak: İHA

Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa
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