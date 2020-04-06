Bitlis'te, toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildi - Son Dakika

BİTLİS merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, toprağa gömülü 20 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bitlis merkez kırsalında 4 Nisan'da, terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ile depoları imha etmek amacıyla 'Şehit Jandarma Er Ahmet Doğangün 2020-10 Operasyonu' başlatıldı. Operasyon kapsamında; toprağa gömülü olan, basma tip ateşleme anahtarlı, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 2 adet 10 kilogramlık teneke içinde toplam 20 kilogram EYP ele geçirildi. Patlayıcı, cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasının ardından güvenlik önlemleri alınarak yerinde imha edildi.