Bitlis'te Torbacı Operasyonu
1 saat önce
Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü
tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu olaylarının önüne geçebilmek ve metruk binaları kontrol etmek amacıyla özel bir ekip oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, "Özel ekibin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Muştakbaba Mahallesi'nde bulunan bir metruk binada torbacı olarak tabir edilen 3 şüpheli yakalanmış, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada peçete poşeti içerisinde satışa hazır vaziyette 41 beste halinde toplam daralı ağırlığı 12,40 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli mercilere sevk edilmiş, 1 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:33 Kaynak: İHA
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