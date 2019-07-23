Bitlis'te 'torbacı' operasyonu
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Bitlis'te polis ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Bitlis Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:00 Kaynak: İHA
'te polis ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon neticesinde, birçok kez uyuşturucu madde suçlarında işlem yapılan M.E.K. isimli şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi. Üzerinde 5,96 gram eroin maddesi ve 3 bin 675 TL para ele geçirilen M.E.K. isimli şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BİTLİS
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