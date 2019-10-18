Son Dakika Haberleri: Bitlis'te torbacı operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te torbacı operasyonu

Bitlis'te torbacı operasyonu

1 saat önce

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan torbacı operasyonunda eroin, esrar, metanfetamin ve metadon hap ele geçirildi.

Bitlis'te torbacı operasyonu, System.String[]

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan torbacı operasyonunda eroin, esrar, metanfetamin ve metadon hap ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlediğini bildirildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, durdurulan bir araçta, hakkında birçok kez uyuşturucu suçlarından işlem yapılan 2 şüpheli yakalanmıştır. Araç içerisinde yapılan arama neticesinde, aracın farları içine gizlenmiş vaziyette daralı ağırlığı 216 gram eroin, satışa hazır vaziyette 58 beste şeklinde daralı ağırlığı 24.69 gram eroin, daralı ağırlığı 3.58 gram esrar, daralı ağırlığı 32.19 metamfetamin, 10 adet metadon hap, uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat ve Bin 880 TL ele geçirilmiştir. Ayrıca araç sürücüsüne uyuşturucunun etkisiyle araç kullanmak suçundan 9 bin 500 TL para cezası tatbik edilmiştir. Yakalanan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:30 Kaynak: İHA
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