Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 'Torbacı' Operasyonu: 15 Gözaltı

Bitlis'te 'Torbacı' Operasyonu: 15 Gözaltı

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'te 'Torbacı' Operasyonu: 15 Gözaltı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; 19 Şubat 2019 günü Tatvan ilçesinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde; 182 gram metanfetamin maddesi, 62 gram esrar, 14 adet uyuşturucu hap, 0,18 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 9 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet tezkeresiz av tüfeği ve 15 adet 7x65 mm çapında fişek ele geçirilmiş ve 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 15 şüpheliden, 6'sı tutuklanmış, 9 şüphelinin ise işlemleri devam etmektedir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:23 Kaynak: İHA

Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa
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