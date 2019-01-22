Bitlis'te 'Torbacı' Operasyonu: 7 Tutuklama
1 saat önce
Bitlis'te 'torbacı' operasyonu: 7 tutuklamaBİTLİS - Bitlis'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı.
Bitlis
'te 'torbacı' operasyonu: 7 tutuklama
BİTLİS - Bitlis'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; 18 Ocak 2019 günü il merkezimizde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde 2 kilo 130 gram esrar, 125 gram eroin, 71 beste halinde 14,70 gram eroin, 3 adet suboxone hap ve 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat maddesi ele geçirilmiş ve 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilmiş, yakalanan 6 şüpheli ile hırsızlık suçundan cezaevinde tutuklu bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 7 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:07 Kaynak: İHA
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