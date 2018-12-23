Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 'Torbacı' Operasyonuna 1 Tutuklama

Bitlis'te 'Torbacı' Operasyonuna 1 Tutuklama

1 saat önce

BİTLİS'te polisin torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

Bitlis'te 'Torbacı' Operasyonuna 1 Tutuklama, System.String[]
BİTLİS'te polisin torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muştakbaba Mahallesi'nde metruk bir binaya operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 41 parça halinde 12,40 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:36 Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel
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