Bitlis'te trafik denetimleri

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te Kurban Bayramı boyunca jandarma tarafından 8 bin 980 araç kontrol edilerek, 119 araca para, 49 araca ise trafikten men cezası verildi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 7-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi için kent genelinde trafik uygulaması yapıldığını belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının emir ve direktifleri doğrultusunda 7-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Kurban Bayramı tatili süresince Jandarma Trafik Timleri tarafından icra edilen denetimlerde seyir, sabit ve havadan drone ile denetim 8 bin 980 araç kontrol edilmiş, kurallara uymadığı tespit edilen 119 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanarak 49 araç trafikten men edilmiştir. Kontrol edilen araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda personel tarafından bilgilendirme ve hatırlatmalar yapılmıştır. Alınan tedbirler, yapılan uygulamalar ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyumdaki hassasiyeti neticesinde; Kurban Bayram tatilinin huzur ve güven içerisinde geçmesi sağlanmıştır. Trafik kazalarının önlenmesine yönelik faaliyetlerimiz, vatandaşlarımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİTLİS