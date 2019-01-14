Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Bitlis'te Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

50 dakika önce

Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bitlis'te Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı, System.String[]
Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bitlis- Baykan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bitlis-Baykan karayolunda tırla otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 1'i ağır 2 yaralı Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

Baykan, Bitlis, 3. Sayfa
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