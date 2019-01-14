Bitlis'te Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı
50 dakika önce
Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Bitlis
'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bitlis- Baykan
karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bitlis-Baykan karayolunda tırla otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 1'i ağır 2 yaralı Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:56 Kaynak: İHA
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