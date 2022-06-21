Kaza yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri bir müddet tek şerit halinde ulaşıma kapanan yol daha sonra kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. - BİTLİS

Alınan bilgilere göre kaza, merkeze bağlı Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı üzerinde bulunan Bitlis- Tatvan karayolunda meydana geldi. 47 NE 026 ile 21 BF 255 plakalı araçların çarpışması sonucu ismi öğrenilemeyen 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: İHA

Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bitlis'te trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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