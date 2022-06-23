Alınan bilgilere göre kaza, Mutki'ye bağlı Kayran köyü civarında meydana geldi. 72 AAN 942 plakalı Batman Sason Orman Şefliğine ait resmi araç, görev için bulunduğu mevkide uçuruma düştü. Araç içinde bulunan 2 kişi atlayarak kurtulurken, araç şoförü 52 yaşındaki Ramazan Uslu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Tragger, Bitlis, Mutki, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bitlis'te trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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