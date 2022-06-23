Bitlis'te trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Bitlis'te trafik kazası: 1 ölü

23.06.2022 13:17
Bitlis'te trafik kazası: 1 ölü

Bitlis'in Mutki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Mutki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Mutki'ye bağlı Kayran köyü civarında meydana geldi. 72 AAN 942 plakalı Batman Sason Orman Şefliğine ait resmi araç, görev için bulunduğu mevkide uçuruma düştü. Araç içinde bulunan 2 kişi atlayarak kurtulurken, araç şoförü 52 yaşındaki Ramazan Uslu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Tragger, Bitlis, Mutki, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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