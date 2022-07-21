Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis- Diyarbakır karayolunda bulunan 8 Ağustos Tünelinde meydana geldi. Tünel içerisinde seyir halinde olan kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı önündeki beton mikserine arkadan çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ve AFAD görevlilerince kamyonet şoförü sıkıştığı yerden çıkarılarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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