Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı

21.07.2022 15:14
Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis- Diyarbakır karayolunda bulunan 8 Ağustos Tünelinde meydana geldi. Tünel içerisinde seyir halinde olan kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı önündeki beton mikserine arkadan çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ve AFAD görevlilerince kamyonet şoförü sıkıştığı yerden çıkarılarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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