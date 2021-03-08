Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı

08.03.2021 00:35
Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Bitlis'te tır ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bitlis'te tır ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; kaza bugün akşam saatlerinde Bitlis- Tatvan arasında bulunan Rahva mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 71 FC 880 plakalı Tır ile75 AP 112 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ismi öğrenilemeyen 75 AP 112 plakalı aracın sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Meydana gelen kaza sebebiyle araçta sıkışan araç sürücüsü olay yerine gelen AFAD ve 112 ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla Bitlis Devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Öte yandan; kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. - BİTLİS

Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı
Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı
Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı
Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı
Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı

Bitlis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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