Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı

07.07.2022 23:18
Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı

Bitlis-Baykan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bitlis-Baykan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Bitlis-Baykan yolu Yenice Karakol mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 40 AAZ 965 plakalı tır, yol kenarındaki duvara çarparak yan yattı. Olay yerine giden AFAD ekipleri, 45 yaşındaki tır şoförü Ahmet Çelik'i sıkıştığı yerden büyük uğraşlar sonucu çıkartabildi. Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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