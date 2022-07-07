Edinilen bilgiye göre, kaza Bitlis-Baykan yolu Yenice Karakol mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 40 AAZ 965 plakalı tır, yol kenarındaki duvara çarparak yan yattı. Olay yerine giden AFAD ekipleri, 45 yaşındaki tır şoförü Ahmet Çelik 'i sıkıştığı yerden büyük uğraşlar sonucu çıkartabildi. Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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