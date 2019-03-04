Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Trafik Kazası: 22 Yaralı

Bitlis'te Trafik Kazası: 22 Yaralı

39 dakika önce

Bitlis'te iki minibüsün çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Bitlis'te Trafik Kazası: 22 Yaralı, System.String[]
Bitlis'te iki minibüsün çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Adilcevaz-Erciş kara yolunun 23. kilometresinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen düzensiz göçmenleri taşıyan Yavuz Tavşan yönetimindeki 04 D 6362 plakalı minibüs, Mecit Orak'ın kullandığı 04 P 6264 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücüler Tavşan ile Orak'ın yanı sıra minibüste bulunan Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmenden 20'si yaralandı.

Ambulans ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Tavşan, ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı düzensiz göçmenler de yapılan kontrollerin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:45 Kaynak: AA

Erciş, Adilcevaz, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bitlis'te Beyaz Esaret! Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü Kılıçdaroğlu, "Alırsak" Diyen Başkan Adayına Müdahale Etti: Alacaksınız

Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi Bakan Varank: Bugünden İtibaren Destek Ödemelerine Başlıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:24:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Trafik Kazası: 22 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]