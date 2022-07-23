Bitlis'te trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Bitlis'te trafik kazası: 4 yaralı

23.07.2022 11:45
Bitlis'te trafik kazası: 4 yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak taklama atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak taklama atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Güroymak ilçesi hastane mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ve Bitlis İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince yaralıların sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Güroymak, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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