Edinilen bilgiye göre, kaza, Güroymak ilçesi hastane mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ve Bitlis İl Afet Acil Durum ( AFAD ) Müdürlüğü ekiplerince yaralıların sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

BAKAN KURUM: RAYDAN ÇIKTILAR, ZATEN BOZUK OLAN AYARLARI, SİNİRLERİ, DENGELERİ DAHA DA BOZULDU

Kaynak: İHA

Güroymak, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bitlis'te trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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