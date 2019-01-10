Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bitlis'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otobüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bitlis'te Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde otobüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Bitlis'ten Ahlat ilçesine giden 21 FS 535 plakalı yolcu otobüsü ile 34 LNB 70 plakalı hafif ticari araç, Tatvan girişindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:19 Kaynak: AA

Ahlat, Tatvan, Bitlis, Güncel
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