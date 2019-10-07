Son Dakika Haberleri: Bitlis'te trafik kazası: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te trafik kazası: 6 yaralı

Bitlis'te trafik kazası: 6 yaralı

1 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bitlis'te trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesi kavşağında meydana geldi. Mehmet S.'nin (52) kullandığı 35 AR 6542 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araç içinde bulunan ve aynı aileden olan A.S., M.S., S.S., A.S. ve M.S. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Güroymak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken, soruşturma başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

Güroymak, Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:07 Kaynak: İHA
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