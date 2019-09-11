Son Dakika Haberleri: Bitlis'te trafik kazasında ölü sayısı 10'a yükseldi
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Bitlis'te trafik kazasında ölü sayısı 10'a yükseldi

38 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Bitlis'te trafik kazasında ölü sayısı 10'a yükseldi, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralıların kimlik bilgileri tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Eyüphan Taş yönetimindeki 65 AZ 282 plakalı minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında Osman Sabri, Gülnaz, Abdurrahman, İsmetullah, Büşra ve Süleyman Tarhan, Kenan, Şebnem, Büşra Atik ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Eyüphan Taş (35), Nurcan (22), A.İ.T. (5), Z. (17), N.M. (7), Methiye (40), M.A. (10), Ü.Ç. (14), bölgeye sevk edilen ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada minibüs hurda yığınına dönerken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİTLİS

Bitlis, Hizan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:48 Kaynak: İHA
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