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Bitlis'te TRT ekibi 'İki Nehrin Buluşması' adlı Feqiye Teyran belgesel çekimini gerçekleştirdi - Son Dakika

Bitlis'te TRT ekibi 'İki Nehrin Buluşması' adlı Feqiye Teyran belgesel çekimini gerçekleştirdi

17.08.2021 14:05

Bitlis'te TRT ekibi 'İki Nehrin Buluşması' adlı Feqiye Teyran belgesel çekimini gerçekleştirdi Bitlis ve Van bölgesinde 16 ve 17'nci yüzyılın Doğu Anadolu'da Kürt tasavvufi ve halk edebiyatının ilk temsilcilerinden olan Feqiye Teyran ve öğrencisi Mele Ahmed'in hayatının konu edindiği 'İki...

Bitlis'te TRT ekibi 'İki Nehrin Buluşması' adlı Feqiye Teyran belgesel çekimini gerçekleştirdi

BİTLİS - Bitlis ve Van bölgesinde 16 ve 17'nci yüzyılın Doğu Anadolu'da Kürt tasavvufi ve halk edebiyatının ilk temsilcilerinden olan Feqiye Teyran ve öğrencisi Mele Ahmed'in hayatının konu edindiği 'İki Nehrin Buluşması' adlı belgeselin çekimleri Van'dan sonra Bitlis El-Aman Han'ında devam ediyor.

Belgesel filmin yönetmenlik koltuğunda Taha Feyizli otururken programın yapımcılığını da Özger Avşar üstlendi. 'İki Nehrin Buluşması' konulu Feqiye Teyran çekimlerine büyük önem veren TRT ekibi, en kısa sürede Ankara'ya gidip belgeselin kurgusuna başlayacak. Feqiye Teyran konulu 'İki Nehrin Buluşması' adlı belgesel Ekim ayında TRT ekranında yayınlanması planlanıyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 15 günden beridir çekimlerin devam ettiğini belirten Filmin Yönetmeni Taha Feyizli; "Anadolu coğrafyasının özellikle bu coğrafyanın önemli manevi mimarlarından Feqiye Teyran'ın ve onun kadim dostu Mele Ahmed-i Ciziri'nin hayatını ve öğretisini anlatıyoruz. Çünkü Anadolu toprakları bütün bu alemlerin mayalarıyla yoğruldu. Biz ilk defa bu iki ismi kamuoyuna sunmanın heyecanı içerisindeyiz. Dramatik bir yapımız var. Bir drama bu. İnşallah en kısa süre içerisinde hem bu coğrafyanın güzel fiziki özelliklerini hem de bu iki üstadın öğretilerini, şiirlerini, eserlerini sizlerle buluşturacağız ve Anadolu'muzun kültürel zenginliğini ve birleştirici unsurlarını bir kez daha sizlerin huzurunuza getireceğiz" dedi.

Programın serüvenine 2 ay önce 60 kişilik bir ekiple başladığını söyleyen 'İki Nehrin Buluşması' Programının Yapımcısı Özger Avşar; "Van'da başlayan yolculuğumuz Bahçesaray arkasından Tatvan ve Bitlis'te El Aman Han'ında devam etmekte. Çekimlerimizin son 2 günündeyiz. Sonrasında Ankara'ya dönüp kurgu aşamasına gireceğiz. Ardından Ekim ayının başı gibi yayını planlanmakta. Bu projede Feqiye Teyranı öğrendim. Umarım herkese tanıtmış olacağız" diye konuştu.

Aşkın ve sevginin şairi olarak anılan Feqiye Teyran Kürt edebiyatında önemli bir şair, masal ve destan yazarıdır. Konu yönünden çok zengin içeriklere sahip olan Feqiye Teyran; din, toplum, tarihi olay, aşk, doğa ve tasavvufla ilgili yazmıştır. Halkın gündelik dilini edebi dile ustaca ve anlaşılır bir biçimde yapıtlarında kullanmıştır. En karmaşık konuları bile billurlaştıran Feqiye Teyran, halk tarafından bilinmiş, yapıtları çok kolay olarak halk arasında yaygınlaşmıştır.

Bitlis'te TRT ekibi 'İki Nehrin Buluşması' adlı Feqiye Teyran belgesel çekimini gerçekleştirdi
Bitlis'te TRT ekibi 'İki Nehrin Buluşması' adlı Feqiye Teyran belgesel çekimini gerçekleştirdi
Bitlis'te TRT ekibi 'İki Nehrin Buluşması' adlı Feqiye Teyran belgesel çekimini gerçekleştirdi
Bitlis'te TRT ekibi 'İki Nehrin Buluşması' adlı Feqiye Teyran belgesel çekimini gerçekleştirdi

Feqiye Teyran, Belgesel, Bitlis, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bitlis'te TRT ekibi 'İki Nehrin Buluşması' adlı Feqiye Teyran belgesel çekimini gerçekleştirdi - Son Dakika


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