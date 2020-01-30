Bitlis'te Trump ve Netanyahu'ya 'Yüzyılın Anlaşması' tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te Trump ve Netanyahu'ya 'Yüzyılın Anlaşması' tepkisi - Son Dakika

Bitlis'te Trump ve Netanyahu'ya 'Yüzyılın Anlaşması' tepkisi

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' isimli plana tepki gösteren Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, "ABD şimdi 'Bak elimde silah değil, kalem var' şirinliğiyle yeni bir yol, yeni bir son arıyor" dedi.

Bitlis'te Trump ve Netanyahu'ya 'Yüzyılın Anlaşması' tepkisi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' isimli plana tepki gösteren Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, "ABD şimdi 'Bak elimde silah değil, kalem var' şirinliğiyle yeni bir yol, yeni bir son arıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği tek taraflı planı ve açıklamasındaki  "Kudüs bölünmeden İsrail'in başkenti olacak" ifadeleri tepkilere neden oldu. Bitlis'te de duruma tepki gösteren Memur-Sen'e bağlı sendikalar basın açıklaması yaptı. Açıklama Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, tarafından okundu. Durak, şöyle konuştu:

"Özellikle Kudüs'ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması, daha açık ifadeyle ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği terör eylemleriyle ayakta kalmaya çalışan İsrail'in yine kör bir inançla ABD tarafından desteklenmesi, terörün meşrulaştırılması ve yaygınlaştırılması noktasında kirli bir iş birliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır. 'Yüzyılın Planı' denilen içerik Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibarettir. Kısaca, plan da anlaşma da soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir. ABD ve İsrail, altmış yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, şimdi de bu yolla gerçekleştirmeyi deniyor. Postalla, kanla olmadı, kravatla ve kalemle deneyelim diyorlar."


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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:26 Kaynak: DHA
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