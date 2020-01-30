Bitlis'te Trump ve Netanyahu'ya 'Yüzyılın Anlaşması' tepkisi - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' isimli plana tepki gösteren Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, "ABD şimdi 'Bak elimde silah değil, kalem var' şirinliğiyle yeni bir yol, yeni bir son arıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği tek taraflı planı ve açıklamasındaki "Kudüs bölünmeden İsrail'in başkenti olacak" ifadeleri tepkilere neden oldu. Bitlis'te de duruma tepki gösteren Memur-Sen'e bağlı sendikalar basın açıklaması yaptı. Açıklama Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, tarafından okundu. Durak, şöyle konuştu: