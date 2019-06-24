Son Dakika Haberleri: Bitlis'te ücretsiz kurs kayıtları başladı
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Bitlis'te ücretsiz kurs kayıtları başladı

30 dakika önce

Bitlis Belediyesince açılacak ücretsiz kursların kayıtları başladı.

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Bitlis Belediyesince açılacak ücretsiz kursların kayıtları başladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, seçim öncesi söz verilen 50 projenin hayata geçirilmeye başlandığı belirtildi.
Bitlis'te 4 ayrı toplum merkezinden yürütülen projelerle sosyal belediyecilikte önemli çalışmalar gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi kurslarında yeni dönem kayıtlarına da başlanacağı kaydedildi.
Vatandaşlara boş vakitlerini değerlendirecekleri hem eğlenip hem de meslek edinebilecekleri kurslara katılma imkanı sunulduğu ifade edilen açıklamada, kurslarda yapılan ürünlerin de satılarak, kursiyerlerin aile bütçesine katkı sağlanacağı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Belediye tarafından İngilizce, Kürtçe dil kursları, kort tenisi, tiyatro, resim, bilgisayar, gitar, bağlama, fitnes, zeka oyunları, dikiş nakış, ahşap boyama, tel kırma, amigromi, el örgüsü ve sabun kursu ücretsiz kayıtları başladı. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, Bitlis Belediyesi hizmet binasındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, toplum merkezlerine ya da 0532 708 93 36 - 0434 228 63 10 iletişim hatlarını arayarak kayıt yapabilir."
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:24 Kaynak: AA
Bitlis, Güncel
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