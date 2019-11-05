Son Dakika Haberleri: Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
Son Dakika Güncel Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

6 saat önce

Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu.

Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu, System.String[]

Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu.

Havanın soğumasıyla dönüş yolculuğuna başlayan göçerlere ait 315 koyun, Deliklitaş mevkisinde uçurumdan düştü.

Kayalık alanda yaşanan olayda koyunlar telef oldu.

Büyük üzüntü yaşayan hayvan sahiplerinin durumu bildirdiği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Yalnızçamlar Köyü Muhtarı Mehmet Salih Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyunların uçurumdan düşerek telef olması nedeniyle hayvan sahiplerinin mağduriyet yaşadığını söyledi.

Çevik, üç aileye ait koyunların telef olduğunu belirterek, "Yaklaşık 30 kişinin geçim kaynağı bu hayvanlardandı. Koyun sahipleri her sene havanın soğumasıyla Siirt'e gidiyor. 6 ay kaldıktan sonra yine gelip buradaki yaylaya çıkıyor. Hayvanları telef olduğu için mağdur oldular. Yetkililerden yardım istiyoruz." diye konuştu.

Hayvan sahiplerinden Abdulhalik Tarhan ise ilkbaharda koyunlarını yaylalara çıkardıklarını ifade ederek, "Hayvanlarımız kayalıklardan düşerek telef oldu, muhtaç duruma düştük. Tek geçim kaynağımız bunlardı. Yetkililerden bir çare bekliyoruz." dedi.

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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