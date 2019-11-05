Son Dakika Haberleri: Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

8 saat önce

Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef olduBİTLİS - Bitlis'te havanın soğumasıyla yayladan dönüşe geçen göçerlere ait 315 koyun uçurumdan düşerek telef oldu.

Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

BİTLİS - Bitlis'te havanın soğumasıyla yayladan dönüşe geçen göçerlere ait 315 koyun uçurumdan düşerek telef oldu.

Bitlis'te yayladan dönüş yoluna geçen ve Siirt'e giden göçerlere ait küçükbaş hayvan sürüsü, Deliklitaş mevkiinde uçurumdan düştü. Kayalık alanda yaşanan olayda 315 koyun telef oldu. İlkbaharda yaylalara çıkarılan ve geri dönüş yolunda yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü yaşayan hayvan sahipleri, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgede inceleme yapılırken, telef olan hayvanların 30 aileye ait olduğu öğrenildi.

Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bitlis'te caminin yardım paralarını çaldılar! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu Son dakika: İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 04:36:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]