- Bitlis'te Uluslararası Muay Thai maçları düzenlendi

BİTLİS - Bitlis'te Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından Türkiye, İran ve Azerbaycan sporcularının katıldığı Muay Thai maçları düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen müsabakalara erkek ve kız sporcular olmak üzere toplamda 56 sporcu katıldı.

Bitlis ile Tatvan'da yapılan ve 7 gün süren "Uluslararası Muay Thai Kampı" kapsamında düzenlenen Uluslararası Muay Thai Galası'nda 28 maç yapıldı. Maçlara katılan tüm sporculara madalya takıldı ve derece alan sporculara kupa verildi. Muay Thai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur, "İran ve Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katılımıyla Bitlis ve Tatvan'da Muay Thai kampı düzenledik. 8.'sini düzenlediğimiz kampa 2 ülkeden toplam 56 sporcu katıldı. Kamp sonunda Muay Thai Uluslararası Dostluk Turnuvası Gala Gecesi düzenledik. Bundan önceli galayı Tatvan'da yapmıştık ve bu galayı da Bitlis il merkezinde yaptık. Bugün 28 maç yapılacak. Bitlis ve ülkemiz genelindeki sporcularımızın gelişimi için bu kamp ve maçları düzenliyoruz. Maçlar öncesi ülkemiz genelindeki ve yurt dışından gelen sporcularla bir hafta kamp yapıyoruz, tüm sporcuların katılımıyla her gün iki saat antrenman yapıyoruz. Geçen yıl yaptığımız kampın meyvelerini bu yıl aldık. Türkiye şampiyonalarında değişik kategorilerde toplam 7 şampiyonluğumuz oldu. İnşallah bu şekilde devam edip milli takıma sporcu kazandırma sayısını daha da arttıracağız.

İranlı sporcuların antrenörü Ali Haghnazari ise, kampa ve galaya 28 sporcuyla katıldıklarını, Bitlis ve Tatvan'da çok güzel karşılandıklarını, kampın sporcuların gelişimi açısından çok verimli olduğunu söyledi.

Maçları, Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman ile Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ve çok sayıda vatandaş izledi.