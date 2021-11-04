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Bitlis'te 'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' başladı - Son Dakika

Bitlis'te 'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' başladı

04.11.2021 19:07

Bitlis'te 'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' başladı Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu, Bitlis Eren Üniversitesi konferans salonunda başladı.

Bitlis'te 'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' başladı

BİTLİS - Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu, Bitlis Eren Üniversitesi konferans salonunda başladı. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, "Pomza madeninin dünya rezervinin yüzde 15'i Türkiye'de, ülkedeki rezervin yüzde 70'i ise Bitlis'te bulunmaktadır. Bu maden bölgemizin kaderini değiştirebilir" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi konferans salonunda bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Ponza ve Perlit Sempozyumuna Türkiye ve yurtdışından çok sayıda akademisyen katıldı. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin DAKA destekli olarak Bitlis Valiliği başta olmak üzere ilçe kaymakamlıkları, belediyeler ve STK'lar işbirliği ile düzenlediği 3 gün sürecek olan "Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu" başladı. Düzenlenen sempozyuma yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden çok sayıda akademisyenin yanı sıra kamu kurum amirleri, ilgili alanda faaliyet gösteren iş insanları, firma temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sempozyum programı Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve sempozyuma uzaktan bağlantı ile katılım sağlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve diğer davetlilerin açılış konuşmasıyla devam etti.

Pomza madeninin Bitlis rezerviyle ilgili bilgi veren Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, ponza ve perlit madenin Bitlis ekonomisi için oldukça önemli bir kaynak olduğunu söyledi. Pomza madeninin bölgenin kaderini değiştirebilecek önemli bir maden olduğuna dikkat çeken Adabağ, "Madencilik sektöründe pomza, Bitlis için çok önemli bir kaynak. Özellikle Nemrut Kalderası ile Süphan Dağı'nın burada olması büyük bir önem kazanmakta. Bu alan ve çevresi, volkanik tüflerden oluşuyor. Bu, madencilik açısından yöre için büyük bir nimet. Tatvan ve Adilcevaz arasında büyük bir yoğunlukta ponza ve perlit yataklarına sahibiz. Pomza madeninin dünya rezervinin yüzde 15'i Türkiye'de, ülkedeki rezervin yüzde 70'i ise Bitlis'te bulunmaktadır. Bu maden bölgemizin kaderini değiştirebilir" dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise "Pomza, yapı ve özellikle yatılım malzemesi olarak kullanılan bir madde. Bu madde, başta savunma sanayisi, inşaat sektörü, tarım sektörü, tekstil sektörü ve kimya sektörü olmak üzere birçok sektörde hammadde olarak kullanılabiliyor. Bu madene özellikle volkanik kalıntıların olduğu bölgelerde rastlamak mümkün, ancak neredeyse dünya rezervi tükenmek üzeredir. Türkiye'de ise ağırlıkla bu maddeye rastlamak mümkün. Bitlis ve Nevşehir dışındaki bölgelerdeki rezervler, genellikle asidik bir malzeme ama yüzde 70'lik rezervi Bitlis ve Nevşehir sınırında bulunan pomza madeni, bazik yapıya sahip. Buradaki madde, aynı zamanda ham ve homojen. Diğer bölgelerde ise bu madde karışık ve kirli haldedir. Burası hem yapı bakımından çok hafif, malzeme olarak da homojen bir madde. Türkiye'de üretilen ponzanın yaklaşık yüzde 90'ı inşaat sektöründe değerlendirilmektedir" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "Bugün önemli bir organizasyon gerçekleştirdik. Bitlis Eren Üniversitesinde ilk defa uluslararası pomza ve perlit sempozyumunu ilkini bugün gerçekleştiriyoruz İnşallah ikincisinde gerçekleştireceğiz tabi pomza çok önemli bir maden. Dünyadaki rezervinin yüzde 70'i Türkiye'de. Yüzde 70 gibi büyük bir oranda Türkiye'de hammadde olarak tüketiliyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sempozyum programı yurtiçi ve yurtdışından katılım sağlayan akademisyenlerin sunumlarını yapmasıyla devam etti. Bu gün start alan sempozyum programı 6 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Bitlis'te 'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' başladı
Bitlis'te 'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' başladı
Bitlis'te 'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' başladı
Bitlis'te 'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' başladı

Eren Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te 'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' başladı - Son Dakika
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