Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Umke Ekibi, Dualarla Suriye Sınırına Uğurlandı

Bitlis'te Umke Ekibi, Dualarla Suriye Sınırına Uğurlandı

49 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na sağlık desteği vermek amacıyla 13 kişilik Bitlis Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kurban kesilerek, dualarla bölgeye uğurlandı.

Bitlis'te Umke Ekibi, Dualarla Suriye Sınırına Uğurlandı, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na sağlık desteği vermek amacıyla 13 kişilik Bitlis Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kurban kesilerek, dualarla bölgeye uğurlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen törende Vali Oktay Çağatay, ekibin Kilis'in Çobanbey sınırında görev yapacağını söyledi. Vali Çağatay, ekibin zor durumda olanlara yardım edeceğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen operasyonlarda görev almak üzere bölgemizden sağlık ekiplerini bugün bölgeye gönderiyoruz. Suriye'nin hemen bu tarafında zorda kalan, yaralanan ve sağlık problemi yaşayanlara destek olmak amacıyla görev yapacaklar. Kendilerine şimdiden hayırlı vazifeler diliyorum. İnşallah kazasız belasız orada çalışır ve ailelerinin yanına dönerler" dedi. Vali Çağatay'ın konuşmasından sonra göreve gidecek olan sağlık ekipleri için kurban kesildi. Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından yapılan duanın ardından ekipler 4 araçlık bir konvoyla Kilis'e gitmek üzere yola çıktı. - Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:45 Kaynak: DHA

TSK, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bitlis, Suriye, Güncel
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