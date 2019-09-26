Son Dakika Haberleri: Bitlis'te, "Üniversite Güvenlik Tedbirleri" toplantısı
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Bitlis'te, "Üniversite Güvenlik Tedbirleri" toplantısı

2 gün önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, "Üniversite Güvenlik Tedbirleri" toplantısı düzenlendi.

Bitlis'te,

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, "Üniversite Güvenlik Tedbirleri" toplantısı düzenlendi.

Valilikte, 2018-2019 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesiyle başlayan toplantıda, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında eğitimin sorunsuz şekilde devam ettirilmesi için alınması gereken güvenlik önlemleri konuşuldu.

Yurtların durumu ve ulaşım konularının ele alındığı toplantıda, öğrencilerin eğitimlerini huzurlu bir ortamda devam ettirebilmeleri için fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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