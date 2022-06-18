Burada elde edilecek gelirin bir kısmının öğrencilere, bir kısmının ise geri dönüşüm malzemelerinin işlenmesinde kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Eren Üniversitesi, Araştırma, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bitlis'te üniversite öğrencileri geri dönüşüm sergisi açtı - Son Dakika

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