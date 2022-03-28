ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KAR FESTİVALİNDE HALAY ÇEKİP EĞLENDİ - Son Dakika

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) kampüsünde yapılan kar festivalinde öğrenciler halay çekerek eğlendi, yarışlara katıldı.

BEÜ kampüsünde kayak merkezinde düzenlenen kar festivaline Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Rektör Yardımcısı Mustafa Atlı, bazı kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Halk oyunlarıyla başlayan festivalde kayak gösterisi, halat, kızak, naylonla gruplar arası kayak ve kardan heykel yarışmaları yapıldı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, bu yılın bereketli olduğunu, özellikle mart ayında Bitlis'in, görülmeyen bir yağış aldığını söyledi. Bu yıl toplamda 10 metre kar yağdığını belirten Prof. Dr. Elmastaş, "Her zaman karı külfet olarak gördük. Bunu faydaya dönüştürmek istedik. Güzel bir festival yaparak eğlenceye dönüştürmeye çalıştık. Bugün de mart ayının en güneşli gününe denk geldik. Festivalimizde birtakım yarışmalarla öğrencilerimiz, gönüllerince eğleniyor. Kayak tesisimiz, Türkiye'de bir ilk. Tesisimizde eğitim faaliyetleri yapılıyor. Hem öğrencilerimize hem de Bitlisli vatandaşlarımıza eğitimlerimiz devam ediyor. Bu festival de bir ilk. İnşallah ilerleyen yıllarda geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Yani bundan sonra daha geniş katılımlarla bunları sürdürmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

'KARA DÖNÜŞTÜRMEMİZ LAZIM'

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise uzun yıllardır böyle bir kar görmediklerini söyleyerek, "Sadece mart ayında 4,5 metre kar yağdı. Bugün mart ayının sonu, sanki şubat ayındayız. Karı, artık biraz daha kendi lehimize çevirmemiz lazım. Bu tarzda festivaller yapmamız lazım. Karı, biraz da kara dönüştürmemiz lazım. Bu yıl üniversitemizin, belediyemizle Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı'nın düzenlediği festivaller, çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin de verildiği festivale katılanlara sucuk, köfte ve ayran ikram edildi.