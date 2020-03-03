Bitlis'te üniversiteliler, yurt odalarının ışıklarıyla 'tsk' yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te üniversiteliler, yurt odalarının ışıklarıyla 'tsk' yazdı - Son Dakika

Bitlis'te üniversiteliler, yurt odalarının ışıklarıyla 'tsk' yazdı

6 saat önce

Bitlis'te üniversiteliler, yurt odalarının ışıklarıyla 'TSK' yazdıBİTLİS'te, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerine yönelik sürdürülen 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için kaldıkları yurttaki...

Bitlis'te üniversiteliler, yurt odalarının ışıklarıyla 'TSK' yazdı

BİTLİS'te, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerine yönelik sürdürülen 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için kaldıkları yurttaki odaların ışıklarıyla 'TSK' yazısı oluşturdu. Şehitler için saygı duruşunda bulunan öğrenciler, Mehmetçiğin yanında oldukları mesajı verdi.

Merkez Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan, üniversite öğrencilerinin kaldığı Beşminare Kız Yurdu'nda, Mehmetçik'e destek için Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen operasyonda, rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan 34 asker için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit askerlerin isimleri okunurken, öğrenciler hep bir ağızdan 'burada' diye seslendi. Üniversiteli öğrenciler, 'Mehmetçiğin Bahar Kalkanı Harekatına' destek için kaldıkları yurtttaki odaların ışıklarıyla 'TSK' yazısı oluşturdu.

Yurtta kalan Ebru Boğa,Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını belirterek,"Yurdumuzun ışıklarıyla 'TSK' yazısı oluşturduk. İdlib'teki hain saldırıyı kınıyoruz. Bizler, Beşminare Kız Öğrenci Yurdu olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerine selam olsun." dedi.

Merve Özkan ise, İdlib'teki hain saldırıyı kınamak ve Mehmetçik'e destek için olduğunu söyledi. Program, şehitleri için okunan duanın ardından sona erdi.

Bitlis'te üniversiteliler, yurt odalarının ışıklarıyla 'tsk' yazdı

Bitlis, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı
Meclis'teki kapalı İdlib oturumu sona erdi Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 06:33:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te üniversiteliler, yurt odalarının ışıklarıyla 'tsk' yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]