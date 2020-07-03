Bitlis'te üretilen ana arılar tüm Türkiye'ye satılıyor - Son Dakika

Bitlis'te üretilen ana arılar tüm Türkiye'ye satılıyor

Bitlis'te üretilen ana arılar tüm Türkiye'ye satılıyor Türkiye'nin en kaliteli ballarının üretildiği Bitlis, ana arı üretiminde de merkez olma yolunda ilerliyor.

Bitlis'te üretilen ana arılar tüm Türkiye'ye satılıyor

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BİTLİS - Türkiye'nin en kaliteli ballarının üretildiği Bitlis, ana arı üretiminde de merkez olma yolunda ilerliyor.

Bitlis'te üretilen ana arılar başta bölge illeri olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Bitlis'in bitki ve çiçek çeşitliliğin bol olduğu yüksek kesimlerde üretilen bal, en çok talep edilen gıdalar arasında yer alıyor. Kalitesiyle ünlü Bitlis karakovan balı, 2017 yılında 120 ülkeden 600 yarışmacının katıldığı 45. Apimondia Arıcılık Kongresinde dünya üçüncüsü olmuştu. Bitlisli arıcılardan Caner Güngördü, kurdukları işletmeyle profesyonel anlamda ana arıcılık üretimi yaparak çevre illere sattıklarını söyledi. Caner Güngördü, "30 yıldır arıcılık yapıyoruz. Bitlis ve çevresinde ana arı üretimi yoktu. 3-4 yıldan bu yana ana arı üretimini yapıyoruz. İyi yapan ırkları üretip, isteyen müşterilerimize veriyoruz. Ayrıca ana arının yanında 700 tane kovanımız var. Bununla Bitlis yöresinin doğal, organik balını üretiyoruz. Hem Bitlis dışında yaşayan hemşehrilerimiz hem de başka illerdeki vatandaşlarımızın Bitlis balına ilgileri var. Balımızı dışarıya toptan ya da perakende satabiliyoruz. Yaylamızı görüyorsunuz. Kekik, geven ve zengin florasıyla çok güzeldir. Burada hem ana arı üretimi yapıyor, hem de bal üretimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bölgede birçok yerde arıcılık yapanların olduğunu dile getiren Güngördü, ilkel yöntemlerle de ana arı üretimi yapıldığını, ancak kendilerinin bu sektörde profesyonel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Selçuk Üniversitesi Arıcılık Bölümü mezunu olduğunu belirten Güngördü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana arı üretimi değişik sistemlerde yapılan bir üretimdir. İlk önce profesyonel olarak bunu yapıyoruz. Ana arıları ilk önce transfer dediğimiz bir yöntem ile damızlık kolonilerden alarak ana arı pupası yani ana arı memesi dediğimiz bir hale getiriyoruz. Daha sonra ana arı kutularına bunları veriyoruz. Bunlar çıktıktan 10 gün sonra havada çiftleşip yumurtlamaya başlıyorlar. Yumurtladıktan 8-9 gün sonra satışa hazır hale geliyorlar. Tanesini 50 TL'den satıyoruz. Şu an siparişlere yetişemiyoruz. Ana arı konusunda herkes güvenilir birini arıyor. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Öncelikli çevredeki arkadaşlara veriyoruz. Daha sonra fazla kalırsa diğer illere gönderiyoruz. Bu sistematik bir iştir. Biraz profesyonellik ve tecrübe lazım. Bu işte eğitim almış herkes yapabilir. Ama 'ben ana arı yapayım' diyen herkes yapamaz. Öncelikle bu işi bilmek lazım. Ayrıca ana arıda suni tohumlama da yapıyorum. Onun da tanesini bin 500 TL'ye satıyoruz. Sezonda yaklaşık 3 bin 500 ana arı üretip satıyoruz. Ana arıların en büyük özelliği sakin, iyi bal yapacak, kovan başı 30 kilogramın altına düşmeyecek kalitesine sahip olmasıdır."

Türkiye, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 08:51 Kaynak: İHA

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