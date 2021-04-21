Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor - Son Dakika

Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor

21.04.2021 10:05
Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor, System.String[]

Bitlis'te Orhan Kaçmaz adlı işletmeci tarafından üretilen yıllık 240 ton kültür mantarı, bölgede hemen hemen bütün illere pazarlanıyor.

Bitlis'te Orhan Kaçmaz adlı işletmeci tarafından üretilen yıllık 240 ton kültür mantarı, bölgede hemen hemen bütün illere pazarlanıyor.

Şimdilik 10 odalı bir işletmede mantar üretimi yapan Orhan Kaçmaz, organize sanayi bölgesinde (OSB) daha geniş çaplı bir işletme açmak istediğini belirtti. Kaçmaz, ailece bu işi yaptıklarını ve üretilen mantarların bölge illerine pazarlandığını, ileri ki zamanda sadece bölge illeri değil tüm Türkiye'ye hitap etmek istediklerini ifade etti. Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin ve turşu üretimi yapan Orhan Kaçmaz, 5 yıl önce buradaki işlerini bırakarak döndüğü memleketi Bitlis'te kültür mantarı üreterek bölgeye pazarlamaya başladı.

Aile şirketi olarak başladıkları kültür mantarı üretimlerini yıllık 240 tona çıkardıklarını belirten Orhan Kaçmaz, hedeflerinin işletmelerini büyüterek Türkiye'nin bütün illerine göndermek olduğunu söyledi. Antalya'dan getirdikleri tohumları kendi üretim tesislerinde işleyerek, 30-35 günde elde ettikleri kültür mantarlarını paketleyerek başta Bitlis olmak üzere Van, Siirt, Muş ve Batman gibi illere pazarladıklarını söyleyen Orhan Kaçmaz, "Bitlis'te aile olarak 5 yıl önce üretime başladık. Bizler önce memleketimize katkımız olsun diye aile şirketi kurduk. Daha önce Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin ve turşu imalatı yapıyorduk. Bu işi de severek yapıyoruz. Aylık 12 ton üretimimiz var. Bu bölge mantar üretimine iklim olarak en uygun bölgelerden biridir. Burada 10 odamız var. İklimimiz soğuk, suyumuz soğuk. Mantar da böyle iklimi seven bir bitkidir. Bu nedenle mantarımız daha beyaz, daha tok ve diridir. Saklama koşulları da daha uzun oluyor" dedi.

Kaçmaz, mantar tohumlarını Antalya'da özel bir firmadan aldıklarını, kendi tesislerinde de yaklaşık 30-35 günde özel bakımla yetiştirdiklerini söyledi. Kaçmaz, "Bize mantar hammaddesi Antalya'dan geliyor. Kompos dediğimiz tohumlar bize hazır olarak paket içerisinde geliyor. Burada 15 gün içerisinde kök verecek konuma getiriyoruz. Daha sonra da paketleri açarak, üzerine özel gübreli toprağımızı sererek, oksijenli odalarımızda 10-15 günde nemlendirerek hasada gelecek şekilde yetiştiriyoruz. Hasada geldikten sonra burada çalışan aile bireylerimiz ile birlikte koparıp paketliyoruz. Satışa hazır hale getiriyoruz. Daha sonrada Bitlis başta olmak üzere Van, Siirt, Muş, Batman gibi illere götürüp teslim ediyoruz. Bazen de zincir marketlere veriyoruz" dedi.

Orhan Kaçmaz, bölgede mantar kültürünün olmaması ve pandemi yaşanması nedeniyle satışlarında önemli bir düşüş yaşandığına da dikkati çekerek, "Pandemi döneminde bazı işletmeler, resmi kurumlar ve okullarımız kapalı olunca satışlarımız düştü. En büyük sıkıntımız ise bölgede mantar yeme kültürünün olmamasıdır. Bölgedeki yabancı memurların en fazla talep ettiği mantarımızı bölge insanlarımız çok fazla tüketmiyor. Buna rağmen işimizi büyütmek için yeni yapılacak olan organize sanayi bölgesinde yer talebinde bulunduk. Orası hayata geçerse bizlerde daha geniş ve düzenli bir üretim yapacağız" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor
Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor
Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor
Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor
Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor
Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor
Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor
Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor
Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor
Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor
Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor
Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor
Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor
Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor
Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor

Antalya, Mantar, Bitlis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te üretilen kültür mantarı bölge illerine pazarlanıyor - Son Dakika


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