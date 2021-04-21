BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR - Son Dakika

BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR

21.04.2021 10:38

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 5 yıl önce kurulan mantar üretimi ve paketleme tesisinde yıllık 240 ton kültür mantarı üretiliyor.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 5 yıl önce kurulan mantar üretimi ve paketleme tesisinde yıllık 240 ton kültür mantarı üretiliyor. Tesis sahibi Orhan Kaçmaz, Bitlis'in yanı sıra çevre illere de mantar gönderdiklerini, bu yıl pandemi nedeniyle satışlarda düşüş olduğunu söyledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin ve turşu işi yaparken 5 yıl önce memleketi Bitlis'in Tatvan ilçesine dönen Orhan Kaçmaz, mantar üretimi ve paketleme tesisi kurdu. Kaçmaz'ın kurduğu tesiste yıllık 240 ton kültür mantarı üretimi yapılıyor. Tohumu Antalya'dan getirilen tesiste üretilip, paketlenen mantarlar Bitlis ve ilçelerinin yanı sıra çevre iller Van, Siirt, Muş ve Batman gibi illere de gönderiliyor.

Hedeflerinin Türkiye'nin tüm kentlerine mantar göndermek olduğunu belirten Orhan Kaçmaz, "Antalya'dan getirdiğimiz tohumları kendi üretim tesisimizde işliyoruz. 30-35 günde elde edilen kültür mantarlarını paketleyerek çevre illere pazarlıyoruz. Daha önce Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin ve turşu imalatı yapıyorduk. Bu işi de severek yapıyoruz. Aylık 12 ton üretimimiz var. Bu bölge mantar üretimine iklim olarak en uygun bölgelerden biridir. Burada 10 odamız var. İklimimiz soğuk, suyumuz soğuk. Mantar da böyle iklimi seven bir bitkidir. Bu nedenle mantarımız daha beyaz, daha tok ve diridir. Saklama koşulları da daha uzun oluyor" dedi.

PANDEMİDE MANTAR SATIŞLARIMIZDA DÜŞÜŞ OLDU

Pandemi nedeniyle bu yıl satışlarında büyük düşüş yaşandığını da dikkat çeken Kaçmaz, "Bu bölgede mantar yeme kültürü de pek yok. Pandemi döneminde, bazı işletmeler, resmi kurumlar ve okullarımız kapalı olunca satışlarımız düştü. En büyük sıkıntımız da bölgede mantar yeme kültürünün olmamasıdır. Bölgedeki yabancı memurların en fazla talep ettiği mantarımızı yerli insanlarımız çok fazla tüketmiyor. Buna rağmen işimizi büyütmek için yeni yapılacak olan organize sanayi bölgesinde yer talebinde bulunduk. Orası hayata geçerse bizler de daha geniş ve düzenli bir üretim yapacağız" diye konuştu.

BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR
BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR
BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR
BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR
BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR
BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR
BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR
BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR
BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR
BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR
BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR
BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR
BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR
BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR
BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR

Pandemi, Mantar, Bitlis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS'TE ÜRETİLEN KÜLTÜR MANTARLARI, ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLİYOR - Son Dakika


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