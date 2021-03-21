Bitlis'te üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor - Son Dakika

Son yıllarda bölgede sağlanan huzur ortamı ve devletin verdiği destekler sayesinde Bitlis'te kurulan tekstil fabrikalarında üretilen ürünler, Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Güvenlik sorununun ortadan kalkmasının yanı sıra yatırım ve istihdamın artırılması için uygulanan 6. bölge teşvikleri, kentte yeni fabrikaların inşa edilmesini sağladı.

Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı İrfan Demirkanoğlu, AA muhabirine, il merkezi ve ilçelerde imalatçı, fason ve kendi üretimini yaparak yurt dışına gönderen 23 tekstil fabrikası bulunduğunu söyledi.

Gelecek yıl organize sanayi bölgesinde (OSB) fabrikalarını tamamlayarak üretime başlayacak 8 yatırımcının daha bulunduğunu aktaran Demirkanoğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda resmi olarak 4 binin üzerinde çalışanımız var. Fabrikalarda yapılan üretimle ekonomiye ayda 20 milyon liranın üzerinde katkı sunuyoruz. Bitlis'te ekonominin ve istihdamın can damarı tekstildir diyebiliyoruz. Kentte tekstil sektörüne büyük ilgi var. Avrupa ülkelerinin hemen hepsine ihracatımız var. Dünya çapında ünlü markalar var. Bu ürünler tüm Avrupa ülkelerine dağılıyor."

Demirkanoğlu, İl Özel İdaresinin, OSB'de yaptırdığı 3 fabrikada 250'şer kişinin istihdam edilmesi yönünde yatırımcılarla sözleşme imzalandığını belirterek, ilçelerde ve OSB'de yeni açılacak fabrikalarda da 2 bin 500 kişinin daha istihdam edileceğini vurguladı.

Bu sayede istihdam sayısının 7 bini geçeceğini dile getiren Demirkanoğlu, "Bölgede gençleri işe kazandırıyoruz. Ekonomik anlamda da 20 milyon liranın üzerinde girdi sağlıyoruz. Bu ciddi bir rakam. Önümüzdeki günlerde Bitlis'te tekstilin çok iyi bir yere geleceğine eminim. Bir il OSB'siz olamaz. Buradaki 54 parselin tamamı tahsis edildi. Yüzde 100'ünün dolacağına inanıyorum." dedi.