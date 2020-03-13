Bitlis'te üretilen tekstil ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te üretilen tekstil ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor - Son Dakika

Bitlis'te üretilen tekstil ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor

6 saat önce

Bitlis'te iş insanı Emirhan Uludil, kendi imkanlarıyla açtığı tekstil atölyesinde ürettiği ürünleri yurt dışına ihraç ediyor.

Bitlis'te iş insanı Emirhan Uludil, kendi imkanlarıyla açtığı tekstil atölyesinde ürettiği ürünleri yurt dışına ihraç ediyor.

Uludil, yaptığı açıklamada, ulusal firmalar için ürettikleri tekstil ürünlerini İngiltere ve Almanya'ya ihraç ettiklerini söyledi.

Bitlis'te tekstil atölyesinde 200 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Uludil, şöyle konuştu:

"2014 yılında Bitlis'te fabrikamızı açtık. Memleketimiz tekstile uzaktı ve buraya ilk gelenlerden biriyim. İŞKUR'dan işçilere eğitimler verdi. Burada potansiyel var. Memleketimizde fabrika az. Şu an ilimizde 18 fabrika faaliyet yürütüyor. Bu sayı buradaki potansiyele göre çok düşük. Burada kapasitede var, işçi sıkıntısı olmaz. Allah nasip ederse Organize Sanayi Bölgesinde 2 ayrı atölye kuracağız. Hedefimiz 9 ay sonra oraya tamamen taşınmak ve en az 800 kişiye iş imkanı sağlamaktır."

Bitlis'te üretilen tekstil ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor

İngiltere, Almanya, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:31 Kaynak: AA
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