Bitlis'te uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bitlis'te uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

6 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla uyuşturucu ile mücadele toplantısı düzenlendi.

Bitlis'te uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla uyuşturucu ile mücadele toplantısı düzenlendi.


Bitlis Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kentteki uyuşturucu kullanımı ve mücadele konuları ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis Valisi Çağatay, uyuşturucunun tüm dünyanın belası olduğu gibi Türkiye'de de hızla büyüyen bir bela haline geldiğini söyledi. Vali Çağatay, "Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanımızın talimatıyla ülke genelinde mart ayı itibariyle uyuşturucuyla mücadele için bir eylem planı başlatıldı. Bu eylem planını eş zamanlı olara bütün illerimizde başlatıyoruz. Aynı eylem planı ilçelerimizde de yürüyecektir. Uyuşturucu tüm dünyanın belası olduğu gibi Türkiye'de de hızla büyüyen bir bela haline gelmiştir. Bitlis'teki seviyenin çok yüksek olmadığını biliyoruz ama her gün arttığını biliyoruz. Dolayısıyla bizlere çok büyük görev düşüyor. Bütün kurumlara görevler veriyoruz. O görevlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini takip edeceğiz. Sonuçlarını da değerlendirerek her ay İçişleri Bakanlığımızla paylaşacağız. İşi çok ciddiye almamız gerekiyor. Bir korona virüsü dünyada ne kadar yankı uyandırdı. Halbuki uyuşturucu sebebiyle günde belki de aynı sayıda insan vefat ediyor. Korona virüsü basite alınmayacak bir konu ama uyuşturucu da en az onun kadar önemlidir. Uyuşturucu ile mücadele konusu üzerinde çok durmamız gerekiyor" dedi.


Toplantı, hazırlanan sunumun yapılmasının ardından sona erdi.


Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve kurum amirleri katıldı. - BİTLİS

Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:03 Kaynak: İHA
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