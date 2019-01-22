Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonları

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonları

38 dakika önce

Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde 18 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 kilo 130 gram esrar, 139,70 gram eroin, 3 hap ve
2 cam aparat ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adilcevaz Emniyet Müdürlüğü görevlilerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 70 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi adliye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:20 Kaynak: AA

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