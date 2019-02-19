Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonları

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonları

31 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklandı.

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Tatvan ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 182 gram sentetik uyuşturucu, 62 gram esrar,
14 uyuşturucu hap,
0,18 gram eroin, hassas terazi, 9 uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca,
3 tabanca şarjörü, av tüfeği ve
15 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Tatvan, Bitlis, Güncel
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