Son Dakika Haberleri: Bitlis'te uyuşturucu operasyonları
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Bitlis'te uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest bırakıldı.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu dün, durdurulan araçtaki 3 kişiden şüphelenildiği belirtildi.

Araçta yapılan aramalarda, 102, 23 gram eroin,

16, 27 gram metamfetamin ve

13 hap ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan 3 şüphelinin savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Tatvan Narkotik Grup Amirliği ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada ise 512,58 gram metamfetamin bulunduğu ifade edilen açıklamada, olayla ilgili B.I'nın gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Narkotik, Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:55 Kaynak: AA
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