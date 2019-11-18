Son Dakika Haberleri: Bitlis'te uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
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Bitlis'te uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Tatvan'da 16 Kasım'da durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramalarda, 4 parça halinde 934,78 gram, başka bir araçta da 1 kilo 880 gram 73 miligram metamfetamin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan F.K, Ş.S, M.Ş, ve F.E. hakkında adli işlem başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:26 Kaynak: AA
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