Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

30 dakika önce

Bitlis'te şüphe üzerine üst araması yapılan 3 kişide 12 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bitlis'te şüphe üzerine üst araması yapılan 3 kişide 12 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek amacıyla ekip oluşturulduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muştakbaba Mahallesi'ndeki bir metruk binada torbacı olarak tabir edilen 3 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada peçete poşeti içerisinde satışa hazır vaziyette 41 beste halinde toplam daralı ağırlığı 12 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli mercilere sevk edilmiş, bir şüpheli tutuklanmış, iki şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:25 Kaynak: AA

Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım

Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 17:55:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]