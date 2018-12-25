Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu
25 dakika önce
Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 211,59 gram eroin ele geçirildi.
Bitlis
'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 211,59 gram eroin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Araçta bulunan Ş.Ö. isimli şüpheliden 211,59 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:16 Kaynak: İHA
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