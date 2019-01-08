Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

28 dakika önce

Bitlis'te bir araçta 74,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bitlis'te bir araçta 74,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 6 Ocak'ta il merkezinde bir aracın şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi.

Araçta yapılan aramada 74,21 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sinin tutuklandığı, bir şüphelinin ise serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:22 Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bitlis, Güncel
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