Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, il merkezimizde şüphe üzerine bir araç durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Araçta 74,21 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olay ile ilgili yakalanan şüpheliler, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli mercilere sevk edilmiş ve 2 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli ise serbest kalmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:48 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis, Bitlis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor

Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı Park Ettiği Otomobilinde Hırsızı Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:04:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]