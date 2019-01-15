Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 42 kilo 870 gram eroin ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Ocak'ta şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yaptı. Narkotik köpeği "Saldıray"ın da kullanıldığı aramada 42 kilo 870 gram eroin ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, K.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, aynı gün kent merkezinde şüphe üzerine başka bir aracı durdurdu. Araçtaki G.Ö'nün üst aramasında 270 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.