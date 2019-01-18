Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İran uyruklu şahsın üzerinde yapılan aramada 277 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde İran uyruklu şahsın üzerinde yapılan aramada 277 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki şahsın üst araması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 277 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan İran uyruklu şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli mercilere sevk edilmiş ve tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:39 Kaynak: İHA

İran, Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa
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