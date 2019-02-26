Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis'te bir şüphelinin üzerinde 101 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis'te bir şüphelinin üzerinde 101 gram metamfetamin ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu, il merkezinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.



Araçtaki şüphelinin üst aramasında 101 gram metamfetamin bulundu.



Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

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