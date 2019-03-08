Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bitlis
'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, il merkezinde şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Arama neticesinde 581 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli mercilere sevk edildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:12 Kaynak: İHA
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