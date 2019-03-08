Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, il merkezinde şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Arama neticesinde 581 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli mercilere sevk edildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:12 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis, Bitlis, 3. Sayfa
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